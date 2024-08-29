Beşiktaş'a yeni joker oyuncu!

Beşiktaş, Union Berlin'den Robin Gosens'i kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Twitter
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Beşiktaş'a yeni joker oyuncu!
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29 Ağustos 2024 13:08
Son güncelleme 29 Ağustos 2024 13:10
Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş'ta gündeme yeni bir isim geldi.

Hollanda basını De Telegraaf'a göre sol bek rotasyonunu güçlendirmek isteyen Kara Kartal, Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'de forma giyen Robin Gosens ile görüşme halinde.

Ağustos başında Alman ve Hollanda basını siyah beyazlı transfer komitesi üyelerinin 30 yaşındaki sol bek ile aracılar kanalıyla görüştüğünü yazmıştı.

2022-2023 sezonunda Atalanta'dan Inter'e 27.40 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Robin Gosens için Union Berlin geçen sezonun başında 13 milyon euro bonservis ödemesi yaptı.

PERFORMANSI

Geçen sezon Union Berlin'de 37 resmi maça çıkan Robin Gosens, 7 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

SEKİZ FARKLI MEVKİDE GÖREV ALDI

Joker oyuncu olarak görülen Robin Gosens, kariyeri boyunca tam 8 farklı pozisyonda görev aldı. Gosens; orta saha sol, sol bek, ön libero, sol kanat, merkez orta sağ, sağ bek, on numara ve orta saha sağ pozisyonlarında görev aldı.



 
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