Beşiktaş'a yeni hoca adayı: Thomas Letsch

Hoca arayışlarına devam eden Beşiktaş'ın Vitesse Teknik Direktörü Thomas Letsch ile temasa geçtiği öğrenildi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'a yeni hoca adayı: Thomas Letsch
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23 Aralık 2021 09:32
Sezonun ilk yarısını Önder Karaveli ile tamamlayıp, TFF Süper Kupa finaline de genç teknik adam ile çıkma kararı alan Beşiktaş'ta yeni teknik direktör için de arayışlar sürüyor.

Bruno Pinheiro girişimi Portekizli teknik adamın Estoril'de kalmayı tercih etmesi nedeniyle gerçekleşmeyen siyah beyazlıların Vitesse Teknik Direktörü Thomas Letsch ile temasa geçtiği öğrenildi.

Futbol AŞ Genel Müdürü Ceyhun kazancı vasıtasıyla teknik direktörlük teklifi yapan Beşiktaş'ın 53 yaşındaki çalıştırıcıdan yanıt beklediği ifade edildi.

Yönetimin kararı yerli teknik adam olursa ise Şenol Güneş, Rıza Çalımbay ve Okan Buruk arasında tercih yapılacak. 


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