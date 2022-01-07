Beşiktaş'a yeni golcü: Wesley

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yönetimin "Fırsat transfer olursa yapabiliriz" açıklamasının ardından gündeme gelen son isim Brezilyalı forvet Wesley oldu. Club Brugge ile kiralık sözleşmesini fesheden Wesley, siyah-beyazlıların gündemine geldi.



Menajerler, Aston Villa'nın 2019 yılında 25 milyon euro'ya aldıkları Brezilyalı golcüyü kadroda düşünmediklerini iletti. Oldukça uygun şartlarda 1.5 yıllığına Beşiktaş'a kiralık getirebileceklerini söyledi. Hatta aynı menajerler temas kurdukları siyah-beyazlı yöneticilere, yıllık maaşının bir kısmının da Aston Villa tarafından ödenebileceği bilgisini verdi.



Cenk Tosun'un yıllık maaşından vazgeçmek istemediği için Beşiktaş'a dönemeyeceği ortamda Beşiktaş'ın ikinci yarı için Wesley konusunda A.Villa ile temas kurması bekleniyor.



Profesyonel kulüp kariyerinde 184 maça çıkan Wesley, bu periyotta 52 gol atarken, 20 de asist yaparak 72 gole direkt olarak katkı sağladı. Brezilyalı oyuncu 2021'in hemen başında dizinden geçirdiği sakatlık nedeniyle 112 gün sahalardan uzak kalırken, 17 resmi maçta görev yapamadı.







