Beşiktaş'a yeni 10 numara: Gustavo Scarpa!

Valerien Ismael'den Gustavo Scarpa hamlesi. Beşiktaş'ta takımın başına gelmesiyle birlikte format değişikliğine giden ve yeni sezon planlamasını bu doğrultuda yaptıran Fransız teknik direktörün isteği üzerine transfer çalışmaları devam ediyor.



GUSTAVO SCARPA, TEIXEIRA'NIN YERİNE GELİYOR Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda hareket eden Siyah-Beyazlı yönetim, sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak sergilediği performansla hayal kırıklığı yaratan Alex Teixeira'yla da bu bağlamda yollarını ayıracak. Siyah-Beyazlılar, tecrübeli 10 numaranın boşluğunu ise yine bir Brezilyalı ile doldurmayı hedefliyor.



SÖZLEŞMESİ ARALIKTA BİTİYOR Brezilya basınına yansıyan haberlere göre, Beşiktaş, iki sezon önce Fenerbahçe ile Trabzonspor'un da gündemine gelen Gustavo Scarpa'yı istiyor. Ünlü basın organlarından "Bolavip Brezilya" dünkü haberinde, Beşiktaş'ın bu transfer ısrarcı olduğunu ve görüşmelerin başladığını duyurdu.



Haberde, "Gustavo Scarpa'nın Palmeiras ile Aralık 2022'ye kadar sözleşmesi var ancak Beşiktaş onun için 4 milyon euro (20.1 milyon Brezilya doları) ödemeye hazır. Oyuncu da Avrupa'da oynamaya sıcak ve Beşiktaş'ın teklifine olumlu bakıyor" ifadelerine yer verildi.



B PLANI: TEIXEIRA TAKASI Siyah-Beyazlı yönetim, bonservis konusunda anlaşma sağladığı an transfer tahtası açıldığı gibi Gustavo Scarpa'ya imzayı attıracak. Ancak taraflar arasında problem yaşanması halinde Beşiktaş'ın B planı da hazır...



Bu plana göre, Beşiktaş Alex Teixeira'yı satamazsa, Brezilyalı'yı takasta önerecek ve üste cüzi bir miktar bonservis bedeli teklif edecek.



2018'den bu yana Palmeiras'ta forma giyen 28 yaşındaki 10 numara, bu sezon Brezilya ekibinde çıktığı 15 maçta 1 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu. Piyasa değeri 9 milyon euro olan Scarpa'nın İtalyan vatandaşlığı da bulunuyor.



HİÇ BONSERVİS ÖDENMEDİ



Kariyerine Fluminense alt yapısında başlayan Scarpa, 2014-15'te Red Bull Brasil'e bedelsiz olarak kiralandı. 2015'ten sonra gösterdiği performansla çıkış yaptı ve 2018'de Palmeiras'a bedelsiz olarak transfer oldu. 28 yaşındaki 10 numara için şu ana kadar bonservis bedeli ödenmedi. Beşiktaş, bu oyuncu için para



103: Palmeiras'ta şu ana kadar 166 maça çıkan Scarpa, 25 kez gol sevinci yaşadı ve 37 defa da asist yaptı. Fluminense'de ise 111 maçta forma giyen Brezilyalı 10 numara, 16 gol, 25 asistlik performans göstermişti. Kariyerinde ise 277 maçta, 103 gole direkt katkı verdi.





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