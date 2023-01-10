Beşiktaş'a Weghorst'tan sonra bir şok daha

Beşiktaş'ta Wout Weghorst'un ayrılık ihtimalinin şokunun etkisi henüz geçmemişken yeni bir ismin takımdan ayrılması gündeme geldi.Sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Wolves'tan ayrılan ve Kara Kartal'a kazandırılan Faslı stoper, Beşiktaş'a kısa sürede adapte olup istikrarlı bir görüntü sergilemişti. Fas Milli Takımı'na hazır olarak giden Saiss, ülkesinin Katar'daki büyük çıkışının en önemli etkenlerinden biri olmayı başarmıştı.Saiss'in özellikle Dünya Kupası'nda yıldızını parlatması sonrasında transfer teklifleri de beraberinde geldi. Başarılı oyuncuya, şimdiden 4 kulübün talip olduğu bildirildi. Deneyimli ismin de kariyerine başka bir kulüpte devam etmeye sıcak baktığı ifade edildi.Bu sezon Beşiktaş ile 12 lig maçına çıkan Saiss, bu maçlarda 1 asist kaydetti.