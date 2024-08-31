Lugano ile İstanbul'da oynanan maçı 5-1 kazanarak büyük sükse yapan Beşiktaş, bu sezon çok farklı olduğunu bir kez daha kanıtladı.
5 MAÇTA 19 GOL
Süper Kupa'da son şampiyon Galatasaray'ı 5-0 ile geçen Kartal, son 5 resmi karşılaşmadan 19 golle ayrılarak, geçen yılla arasındaki futbolla "siyah ile beyaz" kadar farklı olduğunu ortaya koydu.
21'DE 14 İSABET
Teknik Direktör Giovanni van Bonckhorst yönetiminde çok kaliteli bir hücum gücü oluşturan Beşiktaş, son karşılaşmada da bu farkı ortaya koydu. Lugano maçında 21 şuttan 14 isabet çıkaran siyah-beyazlılar, bunların 5'ini gole çevirirken, iki yeni transfer Immobile ile Rafa Silva, yaptıkları katkıyla Kartal'ı uçurdu.
Geçen sezon ligde oynadıkları 38 karşılaşmadan toplam 52 gol çıkaran Beşiktaş, rakip kalelere iki golden daha fazla atamamıştı. Kartal, savunma yönünden eleştirilse de, oynanan 5 resmi müsabakada sadece 19 gole karşılık kalesinde sadece 6 gol gördü.
ZAFER KUTLAMASI
Avrupa Ligi'ne kalarak taraftarını mutlu eden Beşiktaş, vakit kaybetmeden lige döndü.
Net Global Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına Ümraniye BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başlayan siyah-beyazlılar, antrenman öncesinde, ay-yıldızlı bayrakla poz verdi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.
Lugano karşısında forma giyen futbolcular günü yenilenme çalışmasıyla tamamlarken, diğerleri, Bronckhorst yönetiminde hazırlıklarını devam ettirdi.
COLLEY VEDALAŞTI
Yeni sezonda Beşiktaş'ın kadrosunda düşünülmeyen Omar Colley, siyah-beyazlılarla vedalaştı. Yunan ekibi PAOK ile anlaşmaya varan Gambiyalı oyuncunun ayrılığının resmen duyurulacağı ifade edildi.
5 MAÇTA 19 GOL
Süper Kupa'da son şampiyon Galatasaray'ı 5-0 ile geçen Kartal, son 5 resmi karşılaşmadan 19 golle ayrılarak, geçen yılla arasındaki futbolla "siyah ile beyaz" kadar farklı olduğunu ortaya koydu.
21'DE 14 İSABET
Teknik Direktör Giovanni van Bonckhorst yönetiminde çok kaliteli bir hücum gücü oluşturan Beşiktaş, son karşılaşmada da bu farkı ortaya koydu. Lugano maçında 21 şuttan 14 isabet çıkaran siyah-beyazlılar, bunların 5'ini gole çevirirken, iki yeni transfer Immobile ile Rafa Silva, yaptıkları katkıyla Kartal'ı uçurdu.
Geçen sezon ligde oynadıkları 38 karşılaşmadan toplam 52 gol çıkaran Beşiktaş, rakip kalelere iki golden daha fazla atamamıştı. Kartal, savunma yönünden eleştirilse de, oynanan 5 resmi müsabakada sadece 19 gole karşılık kalesinde sadece 6 gol gördü.
ZAFER KUTLAMASI
Avrupa Ligi'ne kalarak taraftarını mutlu eden Beşiktaş, vakit kaybetmeden lige döndü.
Net Global Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına Ümraniye BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başlayan siyah-beyazlılar, antrenman öncesinde, ay-yıldızlı bayrakla poz verdi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.
Lugano karşısında forma giyen futbolcular günü yenilenme çalışmasıyla tamamlarken, diğerleri, Bronckhorst yönetiminde hazırlıklarını devam ettirdi.
COLLEY VEDALAŞTI
Yeni sezonda Beşiktaş'ın kadrosunda düşünülmeyen Omar Colley, siyah-beyazlılarla vedalaştı. Yunan ekibi PAOK ile anlaşmaya varan Gambiyalı oyuncunun ayrılığının resmen duyurulacağı ifade edildi.
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