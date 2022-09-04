ISMAEL UZUN SÜRE İZLEDİ

'BEŞİKTAŞ'A MUTLAKA ALALIM'

Beşiktaş, İngiliz ekibi Southampton'dan Nathan Redmond'u kadrosuna katmak için devreye girdi. 28 yaşındaki futbolcunun transferiyle ilgili Valerien Ismael detayı öne çıkıyor.Geçen sezon Southampton'da 27 lig maçına çıkan ve 1 gol 5 asistlik performans sergileyen futbolcuyu teknik direktör Valerien Ismael uzun süre izledi.Fransız çalıştırıcı, esas mevkisi sol kanat olan ancak sağ ve forvet arkasında da oynayabilen futbolcunun mutlaka alınması yönünde rapor verdiği öne sürüldü.