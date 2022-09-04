Beşiktaş'a Valerien Ismael referanslı transfer!

İngiliz ekibi Southampton'dan Nathan Redmond'u transfer etmek isteyen Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael ile ilgili detay dikkati çekiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'a Valerien Ismael referanslı transfer!
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04 Eylül 2022 10:47
Beşiktaş, İngiliz ekibi Southampton'dan Nathan Redmond'u kadrosuna katmak için devreye girdi. 28 yaşındaki futbolcunun transferiyle ilgili Valerien Ismael detayı öne çıkıyor.

ISMAEL UZUN SÜRE İZLEDİ

Geçen sezon Southampton'da 27 lig maçına çıkan ve 1 gol 5 asistlik performans sergileyen futbolcuyu teknik direktör Valerien Ismael uzun süre izledi.

'BEŞİKTAŞ'A MUTLAKA ALALIM'

Fransız çalıştırıcı, esas mevkisi sol kanat olan ancak sağ ve forvet arkasında da oynayabilen futbolcunun mutlaka alınması yönünde rapor verdiği öne sürüldü. 

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