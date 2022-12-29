Beşiktaş'a Valentin Rosier'den kötü haber

Beşiktaş'a sağ bek Valentin Rosier'den kötü haber geldi. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'a Valentin Rosier'den kötü haber
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29 Aralık 2022 21:48
Süper Lig'de Adana Demirspor'u ağırlayan Beşiktaş'a kötü bir haber geldi.

Siyah-beyazlı takımın sağ beki Valentin Rosier, 81. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Ligin 17. haftasını bay geçecek olan Beşiktaş'ta Valentin Rosier, 17. haftadaki Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

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