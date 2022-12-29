Beşiktaş'a Valentin Rosier'den kötü haber

Süper Lig'de Adana Demirspor'u ağırlayan Beşiktaş'a kötü bir haber geldi.
Siyah-beyazlı takımın sağ beki Valentin Rosier, 81. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
Ligin 17. haftasını bay geçecek olan Beşiktaş'ta Valentin Rosier, 17. haftadaki Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.
Siyah-beyazlı takımın sağ beki Valentin Rosier, 81. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
Ligin 17. haftasını bay geçecek olan Beşiktaş'ta Valentin Rosier, 17. haftadaki Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.
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