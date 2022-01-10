Beşiktaş'a Umut Meraş'ın durumu belli oldu

Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta sakatlanan Umut Meraş'ın durumu belli oldu.



A Spor'un haberine göre; karşılaşmanın 89. dakikasındaoyundan çıkan milli futbolcunun ayak bileğinden sakatlandığı ve iki hafta sahalardan uzak kalacağı aktarıldı.



Umut Meraş, Gaziantep FK ve Karagümrük maçlarında takımdaki yerini alamayacak.





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