Beşiktaş'a Uduokhai'den sevindirici haber!

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan Felix Uduokhai, bu hafta Süper Lig'de oynanacak Alanya maçıyla birlikte sahalara dönüyor.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; X.com
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Beşiktaş'a Uduokhai'den sevindirici haber!
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18 Aralık 2024 10:15
Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan Beşiktaş'ın savunmacısı Felix Uduokhai, bu hafta Süper Lig'de oynanacak olan Alanyaspor maçıyla birlikte sahalara dönmesi bekleniyor.

YENİDEN FORMASINA KAVUŞACAK

Adana Demir mücadelesinde kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Tayyip Talha'nın yokluğunda Alman yıldızın yeniden formasına kavuşması bekleniyor.


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