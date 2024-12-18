Beşiktaş'a Uduokhai'den sevindirici haber!

Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan Beşiktaş'ın savunmacısı Felix Uduokhai, bu hafta Süper Lig'de oynanacak olan Alanyaspor maçıyla birlikte sahalara dönmesi bekleniyor.
YENİDEN FORMASINA KAVUŞACAK
Adana Demir mücadelesinde kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Tayyip Talha'nın yokluğunda Alman yıldızın yeniden formasına kavuşması bekleniyor.
YENİDEN FORMASINA KAVUŞACAK
Adana Demir mücadelesinde kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Tayyip Talha'nın yokluğunda Alman yıldızın yeniden formasına kavuşması bekleniyor.