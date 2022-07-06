Beşiktaş'a Tunuslu orta saha

Beşiktaş için Fransa'dan sürpriz bir transfer haberi gündeme geldi.



Foot Mercato'da yer alan haberde; siyah-beyazlıların Macaristan ekibi Ferencvaros'ta forma giyen Aissa Laidouni ile ilgilendiği aktarıldı.



25 yaşındaki orta saha oyuncusunu Montpellier'in de takip ettiği vurgulanırken, Ferencvaros'un ise bonservis talebinin 4 milyon euro olduğu ifade edildi.



Geçtiğimiz sezon Macaristan ekibinde 40 maçta sahaya çıkan Tunuslu Laidouni, takımınıa 4 gollük skor katkısı verdi.





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