Beşiktaş'a Tunuslu orta saha

Beşiktaş'ın, Ferencvaros'ta forma giyen orta saha oyuncusu Aissa Laidouni ile ilgilendiği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'a Tunuslu orta saha
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06 Temmuz 2022 18:54
Beşiktaş için Fransa'dan sürpriz bir transfer haberi gündeme geldi.

Foot Mercato'da yer alan haberde; siyah-beyazlıların Macaristan ekibi Ferencvaros'ta forma giyen Aissa Laidouni ile ilgilendiği aktarıldı.

25 yaşındaki orta saha oyuncusunu Montpellier'in de takip ettiği vurgulanırken, Ferencvaros'un ise bonservis talebinin 4 milyon euro olduğu ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon Macaristan ekibinde 40 maçta sahaya çıkan Tunuslu Laidouni, takımınıa 4 gollük skor katkısı verdi.

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