Beşiktaş, sağ stoper arıyor... Siyah-Beyazlılar'ın birinci önceliği Botafogo'dan Adryelson. Sambacı stoper için üst üste iki teklif yapıldı. İkincisinin cevabı bekleniyor.
TUANZEBE ÖNERİSİ
Beşiktaş'a teklif edilen sürpriz isim ise Manchester United tarafından serbest bırakılan Axel Tuanzebe oldu.
ŞENOL GÜNEŞ ONAY VERİRSE...
Bonservisi elinde bulunan Tanzanya asıllı İngiliz stoper oyuncusu eğer Şenol Güneş'ten onay alınırsa yönetim de görüşmelere başlayacak.
TUANZEBE ÖNERİSİ
Beşiktaş'a teklif edilen sürpriz isim ise Manchester United tarafından serbest bırakılan Axel Tuanzebe oldu.
ŞENOL GÜNEŞ ONAY VERİRSE...
Bonservisi elinde bulunan Tanzanya asıllı İngiliz stoper oyuncusu eğer Şenol Güneş'ten onay alınırsa yönetim de görüşmelere başlayacak.