26 Ağustos
Kairat Almaty-Celtic
19:45
26 Ağustos
Pafos FC-FK Crvena Zvezda
22:00
26 Ağustos
Sturm Graz-Bodo/Glimt
22:00
26 Ağustos
Reading-AFC Wimbledon
21:00
26 Ağustos
Wolves-West Ham United
21:30
26 Ağustos
Norwich City-Southampton
21:45
26 Ağustos
Bournemouth-Brentford
21:45
26 Ağustos
Burnley-Derby County
21:45
26 Ağustos
Sunderland-Huddersfield
21:45
26 Ağustos
Sheffield Wednesday-Leeds United
22:00
26 Ağustos
E.Braunschweig-VfB Stuttgart
21:45
26 Ağustos
S. Moskova-Nizhny Novgorod
20:45

Beşiktaş açıkladı: El Bilal Toure!

Beşiktaş, Atalanta'dan El Bilal Toure'nin şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı.

calendar 26 Ağustos 2025 17:44 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2025 17:48
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş, İstanbul'a getirdiği El Bilal Toure'nin transfer şartlarını açıkladı.

Siyah-beyazlılar, 23 yaşındaki futbolcunun şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı.

BEŞİKTAŞ'IN KAP AÇIKLAMASI:

"Profesyonel Futbolcu El Bilal Touré'nin geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre kulübümüzün şarta bağlı satın alma opsiyonu bulunmaktadır."

ATALANTA DA AÇIKLADI

Beşiktaş'tan önce transfer için resmi açıklamayı yapan Atalanta ise El Bilal Toure'nin belirli şartların gerçekleşmesi durumunda zorunlu hale gelecek satın alma opsiyonu ile birlikte Beşiktaş'a kiralandığını duyurdu.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
