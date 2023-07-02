Beşiktaş'a transferde Umtiti müjdesi!

Stoper transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a, Barcelona'dan müjdeli haber geldi. Kartal'ın listesinde yer alan Samuel Umtiti, Barça'yla sözleşmesini feshedip boşa çıktı ve Siyah-Beyazlılar'ın Fransız yıldız için girişimlerde bulunması bekleniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'a transferde Umtiti müjdesi!
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02 Temmuz 2023 12:35
Barcelona, Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan ve geçen sezonu Lecce'de kiralık geçiren Fransız oyuncusu Samuel Umtiti'yle yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada oyuncuya gelecek kariyerinde bol şans dilendi.

CEYHUN KAZANCI GÖRÜŞMÜŞTÜ

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, geçtiğimiz günlerde Barcelona'nın Futbol Direktörü Mateu Almany ile görüşmüştü. İspanyol basını Kazancı'nın, Barcelona'dan bazı futbolcuların durumu hakkında bilgi aldığını, bu isimlerden birinin de Umtiti olduğunu açıklamıştı.

GİRİŞİMLER BAŞLAYACAK

Lecce formasıyla bu sezon 25 resmi karşılaşmada forma giyen Samuel Umtiti gol atma başarısını gösteremedi. Kartal'ın Umtiti için girişimlerde bulunması bekleniyor. 

 
 

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