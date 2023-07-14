Beşiktaş'a transferde piyango!

Yeni sezon hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen ve Süper Lig, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele edecek Beşiktaş çalışmalarını sürdürüyor.
İlk olarak Emrecan Bulut'u açıklayan ve Amartey ile büyük ölçüde anlaşma sağlayan Kartal'da takımın yıldız ismi için ise flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.
LAZIO'NUN GEDSON ISRARI
Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu 3. sırada tamamlayan Beşiktaş'ın Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, bir süredir İtalyan devi Lazio'nun listesinde bulunuyor. Kartal'ın geçen sezon vazgeçilmez isimlerinden biri olan Gedson için Lazio'nun transfer planı da ortaya çıktı.
40 MİLYON EURO'LUK YILDIZIN YERİNE GEDSON
Milinkovic-Savic'i Al Hilal'e 40 milyon Euro karşılığında gönderen Lazio'nun öncelikli hedefinin Gedson Fernandes olduğu belirtildi. Ayrıca Lazio'nun bir süredir temasta olduğu Beşiktaş'a cazip bir teklif yapmaya hazırlandığı ifade edildi.
Geride bıraktığımız günlerde Çizme basınında Beşiktaş'ın Gedson Fernandes'ten 35 milyon Euro gelir beklediği belirtildi.
YARISI BENFICA'YA GİDECEK
Gedson Fernandes'in bonservisinin yüzde 50'si Beşiktaş'ta, diğer yarısı da Portekiz ekibi Benfica'da bulunuyor.
SEZON İSTATİSTİĞİ
Siyah-beyazlılara bonservisinin yarısı 6 milyon Euro'ya mal olan Gedson, geçen sezon 36 karşılaşmada oynamış ve 3 gol, 6 asist üretmişti.
İlk olarak Emrecan Bulut'u açıklayan ve Amartey ile büyük ölçüde anlaşma sağlayan Kartal'da takımın yıldız ismi için ise flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.
LAZIO'NUN GEDSON ISRARI
Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu 3. sırada tamamlayan Beşiktaş'ın Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, bir süredir İtalyan devi Lazio'nun listesinde bulunuyor. Kartal'ın geçen sezon vazgeçilmez isimlerinden biri olan Gedson için Lazio'nun transfer planı da ortaya çıktı.
40 MİLYON EURO'LUK YILDIZIN YERİNE GEDSON
Milinkovic-Savic'i Al Hilal'e 40 milyon Euro karşılığında gönderen Lazio'nun öncelikli hedefinin Gedson Fernandes olduğu belirtildi. Ayrıca Lazio'nun bir süredir temasta olduğu Beşiktaş'a cazip bir teklif yapmaya hazırlandığı ifade edildi.
Geride bıraktığımız günlerde Çizme basınında Beşiktaş'ın Gedson Fernandes'ten 35 milyon Euro gelir beklediği belirtildi.
YARISI BENFICA'YA GİDECEK
Gedson Fernandes'in bonservisinin yüzde 50'si Beşiktaş'ta, diğer yarısı da Portekiz ekibi Benfica'da bulunuyor.
SEZON İSTATİSTİĞİ
Siyah-beyazlılara bonservisinin yarısı 6 milyon Euro'ya mal olan Gedson, geçen sezon 36 karşılaşmada oynamış ve 3 gol, 6 asist üretmişti.