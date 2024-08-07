Beşiktaş'a transferde kontenjan engeli

Braga'dan yeniden Fransız ekibi PSG'ye dönüş yapan 20 yaşındaki Senegal asıllı İtalyan oyuncu Cher Ndour ile yaptığı görüşmelerde oyuncu ile her konuda anlaşma sağlayan Beşiktaş, bu transferde kontenjan sorununa takıldı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'a transferde kontenjan engeli
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Ağustos 2024 10:19
Orta sahaya bir transfer yapması beklenen Beşiktaş geçen sezonun devre arasında gündemine aldığı PSG forması giyen Cher Ndour için yeniden devreye girdi.

Devre arasında kiralandığı Braga'dan yeniden Fransız ekibine dönüş yapan 20 yaşındaki Senegal asıllı İtalyan oyuncu ile yaptığı görüşmelerde oyuncu ile her konuda anlaşma sağlayan Siyah-Beyazlılar bu transferde kontenjan sorununa takıldı.

AYRILIK OLURSA GELECEK

Kartal'ın orta sahadan bir isimle yollarını ayırdıktan sonra Ndour transferini bitireceği de gelen haberler arasında.

SEZON PERFORMANSI

Geçen sezonun ikinci yarısını geçirdiği Braga'da 11 maça çıkan genç yıldız 1 gol kaydetti. 1.90'lık oyuncu hava toplarındaki etkinliğinin yanı sıra yüksek top tekniği ile de dikkatleri çekiyor.

4 milyon euro piyasa değeri bulunan Ndour'un PSG olan kontratı 2028 yılında sona erecek.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery