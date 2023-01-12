Beşiktaş'a transferde iki rakip

Beşiktaş'ın stoper adaylarından biri olarak gösterilen Kiki Boubakar Kouyate'nin transferi için iki kulüp daha devrede.



L'Equipe'te yer alan habere göre, Metz forması giyen Malili savunma oyuncusu Montpellier ve Augsburg'un da ilgilendiği aktarıldı.



METZ 5.5 MİLYON EURO İSTİYOR



Metz'in 25 yaşındaki futbolcu için bonservis beklentisinin 5.5 milyon euro olduğu ifade edildi. Beşiktaş, Montpellier ve Augsburg arasından bu rakamı ödemeye en yakın kulübün Fransız ekibi Montpellier olduğu belirtildi.



Metz ile sözleşmesi 2024'e kadar devam eden Kouyate'nin güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösteriliyor.





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