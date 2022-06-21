Beşiktaş'a transferde Gyökeres cevabı

Forvet arayışlarına devam eden Beşiktaş, alternatif isimleri de gözden geçiriyor. Siyah-beyazlılar, Viktor Gyökeres için fiyat sordu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'a transferde Gyökeres cevabı
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21 Haziran 2022 09:59
Spor Toto Süper Lig'de, Valerien Ismael önderliğinde şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş'ta forvet arayışları devam ediyor. Son olarak İngiltere Championship ekibi Coventry City'nin formasını giyen Viktor Gyökeres için kulübüyle temasa geçildiği gündemde.

BONSERVİSİ 10 MİLYON EURO

24 yaşındaki İsveçli oyuncu için İngiliz ekibinden bonservis isteklerini soran siyah-beyazlılar, "10 milyon Euro" yanıtı aldı. Rakamı çok yüksek bulan Beşiktaş, masadan kalksa da bu transferden tamamen vazgeçmiş değil.

VIKTOR GYÖKERES'İN PERFORMANSI

Gyökeres, Championship'te geçen sezon 45 maça çıktı. 17 gol attı. Ayrıca 5 de asist yaparak skora 23 kez katkı sağladı. 1.87 boyundaki ismin güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro. Sözleşmesi 2024'te bitecek, kanat pozisyonunda da görev yapabilen Gyökeres, İsveç Milli Takım'ında 7 maça çıktı ve 2 gol attı.



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