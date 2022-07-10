EMRECAN UZUNHAN DİREKT 11'E

AVUSTURYA'YA GİDECEKLER

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk hesapları yapan Beşiktaş, iki transfer açıklamaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlıar, İstanbulspor'dan Emrecan Uzunhan ve Çaykur Rizespor'dan Emirhan Topçu için sona geldi.Beşiktaş, İstanbulspor'dan Emrecan Uzunhan'ı bitirmişti. 21 yaşındaki sol ayaklı stoper için İstanbul ekibiyle 2 milyon Euro artı sonraki satıştan yüzde 50 kâr payı konusunda anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar, oyuncunun kulübünün son olarak yeni bir talepte bulunması sonrasında temasları durdurmuştu. Devreye giren Başkan Ahmet Nur Çebi, İstanbulpor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu'yla görüşüp son pürüzü de aşmıştı. Siyah-Beyazlılar, genç futbolcuyu en geç yeni haftada resmen açıklamayı planlıyor. Teknik direktör Valerien Ismael, Emrecan'ı üçlü savunmanın solunda direkt olarak ilk 11'de kullanmayı hedefliyor.Beşiktaş, yerli stoper transferinde Emrecan'la birlikte yeni bir ismi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Yeni sezonda TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Rizespor'un 21 yaşındaki sol stoperi Emirhan Topçu için de girişimler tüm hızıyla devam ediyor. Yönetim, 2 ismi de yakın süreç içinde açıklayıp transfere büyük oranda nokta koymayı planlıyor. İki futbolcu, transferlerinin resmiyet kazanması sonrasında Avusturya kampının yolunu tutacak.