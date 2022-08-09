"EMİRHAN ALTYAPIDAN GELEN EN YETENEKLİ OYUNCUYDU"

"BEŞİKTAŞ ALIRSA DOĞRU SEÇİM YAPAR"

"MURIQI 10 MİLYON DEDİĞİMİZDE DALGA GEÇTİLER"

Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor'dan kadrosuna katmak için görüşmeler yaptığı Emirhan Topçu ile ilgili olarak Karadeniz ekibinin eski sportif direktörü Yılmaz Balbulundu., Beşiktaş'ın bu oyuncuyu transfer etmesi halinde 'tam isabet' bir transfer gerçekleştireceğini söyledi. Ayrıca Bal, Mallorca ile yola devam eden Kosovalı golcü Vedat Muriqi ile ilgili de flaş bir cümleye imza attı.Emirhan'ın Çaykur Rizespor'un altyapısından gelen en yetenekli oyunculardan biri olduğunu vurgulayan Bal, "Emirhan ben göreve başladığımda Sarıyer kupa maçında oynamıştı. Altyapıdan gelen en yetenekli oyuncuydu. Sol bek, sol stoper, 6 numara hatta sıkıştığınızda sol kenarda da oynayabiliyor. Yetenekli ve sol ayağı çok iyi. Her geçen gün de gelişiyor. Onun üstünde çok durdum. Menemen Başkanı ile görüşmüştük. Kiralık vermiştik. Orada iyi oynadı ve döndü. Kendisine gelen şansı da iyi kullandı" açıklamasını yaptı.Beşiktaş'ın bu transferi yapması halinde doğru bir adım atacağına inandığını ifade eden Rizespor'un eski sportif direktörü, "Beşiktaş bence Emirhan'ı alırsa doğru seçim yapar. Birçok mevkide oynuyor. Sadece stoper olarak düşünmemek gerek. Beşiktaş birkaç mevkide futbolcudan yararlanabilir. Önü de çok açık. Kendisine olan özgüveni yüksek. Eğer Beşiktaş'a gider ve iyi bir futbol ortamını da yakalarsa A Milli Takım kadrosuna kadar yükselebilir. Emirhan için eğer Rizespor 1 milyon euro gibi bir rakam istiyorsa bence bu rakam iyi. Ben olsam hiç düşünmeden Emirhan'ı alırdım. Tabi karar yöneticilerin" dedi.Vedat Muriqi'nin Fenerbahçe'ye transferinde anahtar rol oynayan Yılmaz Bal, Kosovalı golcü ile ilgili olarak da flaş sözler söyledi. Bal, "Vedat Muriqi için biz 10 milyon euro istediğimizde herkes bizimle dalga geçti. Ama şimdi nereye gittiğini gördük. Mallorca'da başarılı olmasını ve sıçrama yapmasını bekliyorum. Kişilik ve karakter açısından da çok önemli. En büyük özelliği takımdaşlığı iyidir. Onu takımda sevmeyen oyuncu yoktur. Dolayısıyla Vedat bence başarılı olur" diyerek sözlerini tamamladı.