Beşiktaş'a transfer mesajı!

Ali Ece, Fanatik'te Beşiktaş'ın Alanyaspor ile berabere kaldığı karşılaşmayı değerlendirdi.
Ece, Beşiktaş'a acil transfer mesajında bulundu.
Ali Ece'nin yazısındaki o bölüm şu şekilde:
"Devre sonunda tribünler "Hasan Arat paralar nerede?" tezahüratı yaptılar, Hasan Arat'ın en yakın zamanda çıkıp durumu açıklaması gerek! Yeni seçilecek yönetimin de mutlaka takım hücumuna tempo enjekte edecek ofansif kanat alması gerekiyor. Muçi'den kanat forvet yaratmaya çalıştıkça bonservisi daha da tartışılır hale gelir; çocuk ben ofansif merkez orta sahayım diye adeta bağırıyor, sadece merkezde topla buluşunca rakip savunmayı zorlayabiliyor."
"Devrede Salih çıktı Ndour girdi, Gedson ve Rafa'nın savunma arkasına koşuları ve sekenlere Semih'in fırsat kovalaması dışında ofansif açıdan fazlası üretilmedi. Masuaku'nun ıslıklanacağına herkes adı gibi emindi ancak Serdar hocanın kadrosunda kanattan tempo enjekte edebilecek başka oyuncu yoktu. Serdar Topraktepe hocaya ekstra üzülüyorum, belli ki kötü gidişatı değiştirmek için çok kafa patlatıyor ama gerçekçi bir formül bu kadrodan çıkmıyor, sorunun tek çözümü teknik direktör değiştirmek değil ama bir türlü anlatamıyorum, sayfalar, programları yetmiyor. Keşke Serdar hoca bir de Pirlo Milan'ı Juventus'u tarzı bir 4-1-2-1-2 namı diğer elmas 4-4-2 formasyonu denese en azından 10 merkez orta sahadan 4'ü 11'de başlar."
Ece, Beşiktaş'a acil transfer mesajında bulundu.
Ali Ece'nin yazısındaki o bölüm şu şekilde:
"Devre sonunda tribünler "Hasan Arat paralar nerede?" tezahüratı yaptılar, Hasan Arat'ın en yakın zamanda çıkıp durumu açıklaması gerek! Yeni seçilecek yönetimin de mutlaka takım hücumuna tempo enjekte edecek ofansif kanat alması gerekiyor. Muçi'den kanat forvet yaratmaya çalıştıkça bonservisi daha da tartışılır hale gelir; çocuk ben ofansif merkez orta sahayım diye adeta bağırıyor, sadece merkezde topla buluşunca rakip savunmayı zorlayabiliyor."
"Devrede Salih çıktı Ndour girdi, Gedson ve Rafa'nın savunma arkasına koşuları ve sekenlere Semih'in fırsat kovalaması dışında ofansif açıdan fazlası üretilmedi. Masuaku'nun ıslıklanacağına herkes adı gibi emindi ancak Serdar hocanın kadrosunda kanattan tempo enjekte edebilecek başka oyuncu yoktu. Serdar Topraktepe hocaya ekstra üzülüyorum, belli ki kötü gidişatı değiştirmek için çok kafa patlatıyor ama gerçekçi bir formül bu kadrodan çıkmıyor, sorunun tek çözümü teknik direktör değiştirmek değil ama bir türlü anlatamıyorum, sayfalar, programları yetmiyor. Keşke Serdar hoca bir de Pirlo Milan'ı Juventus'u tarzı bir 4-1-2-1-2 namı diğer elmas 4-4-2 formasyonu denese en azından 10 merkez orta sahadan 4'ü 11'de başlar."