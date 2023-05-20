Beşiktaş'a Toko Ekambi'den kötü haber!

Beşiktaş'ta, Aboubakar'ın tavsiyesiyle gündemine aldığı iddia edilen Kamerunlu Karl-Toko Ekambi'den kötü haber geldi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'a Toko Ekambi'den kötü haber!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Mayıs 2023 13:21
Son güncelleme 20 Mayıs 2023 13:27
Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı Aboubakar'ın milli takımdan arkadaşı Karl-Toko Ekambi'den Siyah Beyazlılara kötü haber geldi.

Kiralık olarak forma giydiği Rennes'in teknik direktörü Genesio, golcü oyuncunun kendisini ikna ettiğini ve Lyon'dan bonservisinin alınacağını açıkladı. 

Rennes teknik direktörü Genesio, ''Karl derine koşan ve merkez forvet yeteneklerini olan bir oyuncu böyle bir futbolcuya sahip olmak önemli bu yüzden bonservisini almayı tercih ettik. Bizimle devam edecek olması ortak kararımız.'' ifadelerini kullandı.

Toko Ekambi devre arasında transfer olduğu Rennes formasıyla 16 maçta 5 gol 1 asist kaydederken toplamda bu sezon 35 maçta 9 gol 3 asist yaptı. 

GEÇTİĞİMİZ YIL 25 GOLE KATKI VERDİ 
30 yaşındaki golcü, geçen sezon bonservisi bulunduğu Olimpik Lyon forması ile  40 maçta 18 gol 7 asistlik etkili bir performans sergilemişti. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery