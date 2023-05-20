Beşiktaş'a Toko Ekambi'den kötü haber!

Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı Aboubakar'ın milli takımdan arkadaşı Karl-Toko Ekambi'den Siyah Beyazlılara kötü haber geldi.
Kiralık olarak forma giydiği Rennes'in teknik direktörü Genesio, golcü oyuncunun kendisini ikna ettiğini ve Lyon'dan bonservisinin alınacağını açıkladı.
Rennes teknik direktörü Genesio, ''Karl derine koşan ve merkez forvet yeteneklerini olan bir oyuncu böyle bir futbolcuya sahip olmak önemli bu yüzden bonservisini almayı tercih ettik. Bizimle devam edecek olması ortak kararımız.'' ifadelerini kullandı.
Toko Ekambi devre arasında transfer olduğu Rennes formasıyla 16 maçta 5 gol 1 asist kaydederken toplamda bu sezon 35 maçta 9 gol 3 asist yaptı.
GEÇTİĞİMİZ YIL 25 GOLE KATKI VERDİ
30 yaşındaki golcü, geçen sezon bonservisi bulunduğu Olimpik Lyon forması ile 40 maçta 18 gol 7 asistlik etkili bir performans sergilemişti.
Kiralık olarak forma giydiği Rennes'in teknik direktörü Genesio, golcü oyuncunun kendisini ikna ettiğini ve Lyon'dan bonservisinin alınacağını açıkladı.
Rennes teknik direktörü Genesio, ''Karl derine koşan ve merkez forvet yeteneklerini olan bir oyuncu böyle bir futbolcuya sahip olmak önemli bu yüzden bonservisini almayı tercih ettik. Bizimle devam edecek olması ortak kararımız.'' ifadelerini kullandı.
Toko Ekambi devre arasında transfer olduğu Rennes formasıyla 16 maçta 5 gol 1 asist kaydederken toplamda bu sezon 35 maçta 9 gol 3 asist yaptı.
GEÇTİĞİMİZ YIL 25 GOLE KATKI VERDİ
30 yaşındaki golcü, geçen sezon bonservisi bulunduğu Olimpik Lyon forması ile 40 maçta 18 gol 7 asistlik etkili bir performans sergilemişti.