Beşiktaş'a Tokmac Nguen şoku!

Beşiktaş'ın gündeminde olan Norveçli sol kanat oyuncusu Tokmac Nguen cephesinde flaş bir gelişme yaşandı.
Macar ekibi Ferencvaros, Tokmac Nguen'in sözleşmesini uzatıp takımda kaldığını açıkladı.
Tokmac Nguen'in ismi kısa bir süre önce Beşiktaş ile anılmış, oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı kartal paylaşımıyla Beşiktaş gündemine oturmuştu.
Macar ekibi Ferencvaros, Tokmac Nguen'in sözleşmesini uzatıp takımda kaldığını açıkladı.
Tokmac Nguen'in ismi kısa bir süre önce Beşiktaş ile anılmış, oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı kartal paylaşımıyla Beşiktaş gündemine oturmuştu.