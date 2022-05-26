Beşiktaş'a Tokmac Nguen şoku!

Beşiktaş, uzun bir süredir durumunu takip ettiği Norveçli kanat oyuncusu Tokmac Nguen'den kötü bir haber aldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'a Tokmac Nguen şoku!
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26 Mayıs 2022 11:27
Beşiktaş'ın gündeminde olan Norveçli sol kanat oyuncusu Tokmac Nguen cephesinde flaş bir gelişme yaşandı.

Macar ekibi Ferencvaros, Tokmac Nguen'in sözleşmesini uzatıp takımda kaldığını açıkladı.

Tokmac Nguen'in ismi kısa bir süre önce Beşiktaş ile anılmış, oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı kartal paylaşımıyla Beşiktaş gündemine oturmuştu.



 
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