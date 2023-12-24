Beşiktaş'a, Timo Werner'den kötü haber

Beşiktaş'ın önümüzdeki transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Timo Werner'e, Aston Villa'da talip oldu.

Haber; Cumhuriyet, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'a, Timo Werner'den kötü haber
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24 Aralık 2023 12:42
Kış transfer döneminde kadrosuna katmak istediği isimleri belirleyen Beşiktaş'ta, listenin başındaki isimlerden olan Timo Werner için kötü haber geldi.

RAKİP İNGİLTERE'DEN

Premier Lig'de geçtiğimiz haftalarda Manchester City ve Arsanel'i mağlup ederek adından söz ettiren Aston Villa, ocak ayında Alman santrfor Timo Werner'i transfer etmek istiyor.

2019-2020 sezonunda Leipzig'den Chelsea'ye transfer olan ve 3 sezonun ardından tekrar eski kulübüne dönen Timo Werner eski formundan uzakta.

14 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Leipzig ile 14 resmi maçta süre bulan Timo Werner bu karşılaşmalarda 2 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.

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