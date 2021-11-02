Beşiktaş'a tek müjde Josef de Souza

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. haftasında Çarşamba günü Portekiz ekibi Sporting Lizbon'a konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'a tek müjde Josef de Souza
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02 Kasım 2021 11:00
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. hafta mücadelesinde temsilcimiz Beşiktaş Çarşamba günü Sporting Lizbon ile karşı karşıya gelecek.

Jose Alvalade Stadı'nda oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmayı Rusya Futbol Federasyonundan Sergei Karasev yönetecek.

Grubunda oynadığı 3 maçı da kaybeden ve henüz puanı bulunmayan siyah-beyazlılar son sırada yer alıyor. İlk iki maçından mağlubiyetle ayrılan ve tek galibiyetini Beşiktaş karşısında 4-1'lik skorla alan Sporting Lizbon ise 3. basamakta bulunuyor.

Beşiktaş grubundaki ilk maçında Borussia Dortmund'a 2-1, Ajax'a 2-0, Sporting Lizbon'a da 4-1 mağlup oldu.

İlk karşılaşmasında Ajax'a 5-1 yenilen Portekiz ekibi ise Borussia Dortmund'a 1-0 kaybetti.

Beşiktaş'ta eksikler

20 kişilik kafileyle Portekiz'e giden siyah-beyazlı ekipte, sakatlıkları bulunan Domagoj Vida, Georges-Kevin N'Koudou, Michy Batshuayi, Miralem Pjanic ve Valentin Rosier de kadroya dahil edilmedi.

Sakatlığı nedeniyle Hatayspor müsabakasında süre alamayan Josef de Souza, Portekiz'e götürülecek.


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