Beşiktaş'a tartışılan hakem: Slavko Vincic

UEFA, Şampiyonar Ligi'nde Beşiktaş'ın 19 Ekim Salı günü Portekiz ekibi Sporting ile oynayacağı maça tartışmalı bir hakem ataması yaptı: Slavko Vincic…



Sloven hakem geçen yıl Bosna Hersek'te düzenlenen ve çok sayıda uyuşturucu ile yasa dışı silahın ele geçirildiği fuhuş partisinde tutuklanmıştı.



Vincic, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da birer maçını yönetmiş ve temsilcilerimiz bu karşılaşmalardan beraberlikle ayrılmıştı. Türk Milli Takımı ise Vincic'in yönettiği 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.





İLGİLİ VİDEO