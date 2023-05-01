Beşiktaş'a taraftardan dev destek

Beşiktaşlı taraftarlar, tribünleri tıklım tıklım doldurdu. 90 dakika boyuncu susmayan siyah-beyazlılar, derbi zaferini doyasıya kutladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'a taraftardan dev destek
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01 Mayıs 2023 09:22
Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş-Galatasaray derbisine siyah-beyazlı taraftarlar büyük bir ilgi gösterdi. Çıktığı gün derbi biletlerini tüketen Beşiktaşlılar, Dolmabahçe'ye akın etti.

90 dakika boyunca susmayan taraftarlar, takımlarına büyük bir destek verdi. Tribünleri dolduran futbolseverler, derbi galibiyetini takımlarıyla birlikte coşkulu bir şekilde kutladı.

Galatasaray taraftarı ise İl Güvenlik Kurulu'nun verdiği karar sonrasında tribünlerdeki yerlerini alamadı. 

 
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