Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş-Galatasaray derbisine siyah-beyazlı taraftarlar büyük bir ilgi gösterdi. Çıktığı gün derbi biletlerini tüketen Beşiktaşlılar, Dolmabahçe'ye akın etti.
90 dakika boyunca susmayan taraftarlar, takımlarına büyük bir destek verdi. Tribünleri dolduran futbolseverler, derbi galibiyetini takımlarıyla birlikte coşkulu bir şekilde kutladı.
Galatasaray taraftarı ise İl Güvenlik Kurulu'nun verdiği karar sonrasında tribünlerdeki yerlerini alamadı.
90 dakika boyunca susmayan taraftarlar, takımlarına büyük bir destek verdi. Tribünleri dolduran futbolseverler, derbi galibiyetini takımlarıyla birlikte coşkulu bir şekilde kutladı.
Galatasaray taraftarı ise İl Güvenlik Kurulu'nun verdiği karar sonrasında tribünlerdeki yerlerini alamadı.