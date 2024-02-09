Beşiktaş'a tanıdık stoper: Mamadou Fofana

Beşiktaş transferin son saatlerinde harekete geçti. Stoper hattını güçlendirmek isteyen Siyah-beyazlılar, Fransız ekibinin Malili yıldızı Mamadou Fofana için bastırıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'a tanıdık stoper: Mamadou Fofana
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09 Şubat 2024 11:49
Beşiktaş, ara transfer penceresinin kapanmasına sayılı saatler kala çalışmalarına hız verdi. Savunmada sorun yaşayan Beşiktaş'ta öncelikli takviyelerden biri stoperdi. İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest'tan kiralık olarak Joe Worrall kadroya katılmıştı.

Tanıdık bir isim

Teknik direktör Fernando Santos'un talebi doğrultusunda son saatlerde bir stopere daha imza attırılmaya çalışılıyor. Bu doğrultuda hedefteki isimlerden biri de tanıdık...

Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor

Daha önce ülkemizde Alanyaspor ve Bandırmaspor formaları giyen, 2018'de ise Fransız ekibi Metz'e transfer olan Mamadou Fofana için girişimler arttı. 2021 yılında Metz'ten Amiens'e 2 milyon Euro bedelle imza atan Malili stoperin de yeniden Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı kaydedildi.

Olumsuz sonuçlansa bile...

2026 yılına kadar Fransız temsilcisiyle sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki futbolcu için son saatlerde ciddi girişimler olacak. Eğer transfer gerçekleşme yaz dönemi için dirsek temasları Amiens'le devam edecek. 

 
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