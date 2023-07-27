Beşiktaş'a Tanganga için şartlı evet!

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, stoper bölgesine yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor.
Tottenham'ın kapısını çalan siyah-beyazlılar Japhet Tanganga'ya talip olmuştu.
Kuzey Londra ekibiyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunan İngiliz savunmacının kiralanması için teklif yapan Beşiktaş yönetimine İngilizler, kesin satın alma opsiyon şartı koştu.
Express'te yer alan habere göre Tottenham, Beşiktaş'a Tanganga'yı gelecek sezon 7 milyon euro zorunlu satışla göndermek amacında. 1.84 boyundaki oyuncunun da siyah beyazlı kulübe sıcak bakabileceği yazıldı.
JAPHET TANGANGA KİMDİR?
Tottenham Hotspur altyapısından yetişen 1999 doğumlu Tanganga, stoper ve sağ bek olarak olarak görev yapabiliyor.
1.84 boyundaki savunma oyuncusu İngiliz ekibinin formasını toplam 50 kez giydi.
Tottenham'ın kapısını çalan siyah-beyazlılar Japhet Tanganga'ya talip olmuştu.
Kuzey Londra ekibiyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunan İngiliz savunmacının kiralanması için teklif yapan Beşiktaş yönetimine İngilizler, kesin satın alma opsiyon şartı koştu.
Express'te yer alan habere göre Tottenham, Beşiktaş'a Tanganga'yı gelecek sezon 7 milyon euro zorunlu satışla göndermek amacında. 1.84 boyundaki oyuncunun da siyah beyazlı kulübe sıcak bakabileceği yazıldı.
JAPHET TANGANGA KİMDİR?
Tottenham Hotspur altyapısından yetişen 1999 doğumlu Tanganga, stoper ve sağ bek olarak olarak görev yapabiliyor.
1.84 boyundaki savunma oyuncusu İngiliz ekibinin formasını toplam 50 kez giydi.