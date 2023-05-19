Beşiktaş'a sürpriz teklif: Rominigue Kouame

Şenol Güneş'in talebi doğrultusunda transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'a menajerler aracılığıyla önerilen son isim Fransa'da Troyes forması giyen Rominigue Kouame oldu. Siyah-Beyazlı yetkililer, Malili oyuncunun transferi için teknik ekibin onayını bekliyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Instagram
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Beşiktaş'a sürpriz teklif: Rominigue Kouame
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19 Mayıs 2023 10:46
Gelecek sezon daha güçlü bir kadro ile mücadele etmek için kolları şimdiden sıvayan Beşiktaş'a menajerler aracılığıyla transfer önerileri gelmeye devam ediyor.

Birçok ülkede transfer için özel araştırmalar yapan Kartal'a önerilen son ismin, Fransa Ligi'nde Troyes forması giyen 26 yaşındaki Rominigue Kouame olduğu ortaya çıktı.

GÖZLER GÜNEŞ'İN ONAYINDA

Mali dışında Fildişi vatandaşlığı da bulunan Rominigue Kouame, merkez orta saha, ön libero ve ihtiyaca göre 10 numara mevkilerinde oynayabiliyor.
Kulübü ile 1 yıl daha kontratı bulunan futbolcu için teknik direktör Şenol Güneş'in onayı bekleniyor.

Deneyimli hocanın onay vermesi halinde Kouame için Beşiktaşlı yetkililerin resmi girişimlere başlayacağı gelen haberler arasında. 

 
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