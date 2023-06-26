Beşiktaş'a sürpriz öneri: Ivan Rakitic

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta orta saha için gündeme gelen isim Hırvat yıldız Ivan Rakitic oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'a sürpriz öneri: Ivan Rakitic
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26 Haziran 2023 13:52
Beşiktaş'ta orta saha transferi için çalışmalar devam ederken gündeme sürpriz bir isim geldi.

Alexis Beka Beka, Daler Kuzyaev, Manuel Lanzini gibi isimler için çalışmalarda bulunan yönetime son olarak menajerler aracılığıyla önemli bir isim önerildi. O futbolcu, İspanya La Liga ekibi Sevilla'nın formasını giyen dünyaca ünlü orta saha Ivan Rakitic.

BEDELSİZ GELEBİLİR

Kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 35 yaşındaki futbolcunun, bonservisini alarak bedelsiz olarak transfer olabileceği bilgisi, Beşiktaş Yönetimi'yle paylaşıldı.

51 MAÇA ÇIKTI

Başarılı oyuncu, geçen sezon Sevilla'yla tam 51 maça çıkıp 2 gol ve 6 asistle oynamıştı. Kariyerinde daha önce Barcelona ve Schalke gibi takımlarda da oynayan Hırvat futbolcu, 4 milyon Euro piyasa değerine sahip.



 
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