Beşiktaş'a sürpriz öneri: Ivan Rakitic

Beşiktaş'ta orta saha transferi için çalışmalar devam ederken gündeme sürpriz bir isim geldi.
Alexis Beka Beka, Daler Kuzyaev, Manuel Lanzini gibi isimler için çalışmalarda bulunan yönetime son olarak menajerler aracılığıyla önemli bir isim önerildi. O futbolcu, İspanya La Liga ekibi Sevilla'nın formasını giyen dünyaca ünlü orta saha Ivan Rakitic.
BEDELSİZ GELEBİLİR
Kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 35 yaşındaki futbolcunun, bonservisini alarak bedelsiz olarak transfer olabileceği bilgisi, Beşiktaş Yönetimi'yle paylaşıldı.
51 MAÇA ÇIKTI
Başarılı oyuncu, geçen sezon Sevilla'yla tam 51 maça çıkıp 2 gol ve 6 asistle oynamıştı. Kariyerinde daha önce Barcelona ve Schalke gibi takımlarda da oynayan Hırvat futbolcu, 4 milyon Euro piyasa değerine sahip.
Alexis Beka Beka, Daler Kuzyaev, Manuel Lanzini gibi isimler için çalışmalarda bulunan yönetime son olarak menajerler aracılığıyla önemli bir isim önerildi. O futbolcu, İspanya La Liga ekibi Sevilla'nın formasını giyen dünyaca ünlü orta saha Ivan Rakitic.
BEDELSİZ GELEBİLİR
Kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 35 yaşındaki futbolcunun, bonservisini alarak bedelsiz olarak transfer olabileceği bilgisi, Beşiktaş Yönetimi'yle paylaşıldı.
51 MAÇA ÇIKTI
Başarılı oyuncu, geçen sezon Sevilla'yla tam 51 maça çıkıp 2 gol ve 6 asistle oynamıştı. Kariyerinde daha önce Barcelona ve Schalke gibi takımlarda da oynayan Hırvat futbolcu, 4 milyon Euro piyasa değerine sahip.