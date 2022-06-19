"TÜRKİYE'DEN TRANSFER TEKLİFLERİ ALDIK"

FENERBAHÇE'YE RAKİP OLMUŞTU

OLAYINKA NASIL BİR OYUNCU?

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ile ilgili bir iddia da Nijerya'dan geldi. Siyah-beyazlıların, Slavia Prag'da forma giyen Nijeryalı hücum oyuncusu Peter Oladeji Olayinka'yı kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.Nijerya medyasından Soccerner.ng sitesinin haberine göre; futbolcunun menajeri William D'avila, oyuncuya gelen teklifleri açıkladı. Başta Galatasaray olmak üzere Türk kulüplerinin tanıdığı menajer William D'avila, "Suudi Arabistan'tan çok ciddi bir teklif aldık. Ancak; Olayinka Süper Lig'de oynamak istiyor. Türk kulüpleriyle görüşmelerimiz sürüyor. Kararı oyuncu verecek" ifadelerini kullandı. Haberde oyuncu için devrede olan kulüplerden birinin Beşiktaş olduğu belirtildi.Geride bıraktığımız sezon Olayinka, Slavia Prag adına 40 maçta 11 gol 5 asistlik performans sergiledi. Nijeryalı futbolcunun sözleşmesi 2023 yaz dönemine sona erecek. Hatırlanacağı üzere Olayinka, UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'ye karşı rakip de olmuştu. Futbolcu sarı-lacivertlilere karşı gol atamamış ancak; temsilcimiz Fenerbahçe organizasyondan elenmişti.26 yaşındaki Olayinka, sol kanat sağ kanat ve santrfor pozisyonlarında forma giyiyor. Sağ ayağını aktif şekilde kullanan Olayinka'nın Transfermarkt verilerine göre; güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olarak gösteriliyor.