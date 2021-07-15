Beşiktaş'a sürpriz golcü önerisi; Eder

Teknik direktör Sergen Yalçın'la yeni sözleşme imzaladıktan sonra transfer harekatına başlayan ve şu ana kadar Salih Uçan ile Mehmet Topal'ı renklerine bağlayan Beşiktaş'ta yeni hedef golcü transferi...Bu doğrultuda kadrosuna kaliteli bir forvet katmak için arayışlarını sürdüren Beşiktaş'a flaş bir transfer önerisi geldi. Rus ekibi Lokomotiv Moskova'dan ayrılan ve şu anda boşta olan Portekizli golcü Eder'in Beşiktaş'a önerildiği ortaya çıktı.Lokomotiv Moskova'dan ayrılan ve şu anda boşta bulunan golcü Eder Beşiktaş'a önerildi. 33 yaşındaki santrforun menajerler aracılığıyla siyah-beyazlılara önerildiği kaydedildi. Portekizli golcü geçen sezon 26 maçta boy gösterirken 2 gol, 2 asistle oynadı.