Beşiktaş'a Süper Lig'den transfer

Beşiktaş'ta yeni sezon için transfer çalışmaları devam ediyor. Yeni sezonda savunmasına takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar için sürpriz bir iddia geldi.



Fabrizio Romano'nun haberine göre, Beşiktaş, Konyaspor forması giyen Francisco Calvo ile ilgileniyor.



Kosta Rikalı futbolcuya Beşiktaş dışında başka taliplerin de olduğu belirtildi.



2024'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR



Konyaspor'un geçen sezon yaz transfer döneminde San Jose'den kadrosuna kattığı 30 yaşındaki stoperin yeşil-beyazlılar ile sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.



4 KEZ GOL SEVİNCİ YAŞADI



Konyaspor forması altında şu ana dek 33 maça çıkan Francisco Calvo, 4 kez fileleri havalandırdı.



