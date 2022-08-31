Beşiktaş'a Stian Gregersen için ret

Stoper bölgesine bir transferi yapmak isteyen Beşiktaş için Fransa'dan Stian Gregersen iddiası geldi.L'Equipe'te yer alan habere göre, siyah-beyazlılar Norveçli savunma oyuncusu için Bordeaux'un kapısını çaldı. Beşiktaş'ın yaptığı teklif detaylarına yer verilmezken, Bordeaux'un gelen teklifi geri çevirdiği ifade edildi. İki kulüp arasında görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.Stoperin yanı sıra, ön liberoda da görev yapabilen Gregersen'in Fransız ekibiyle sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.2021 yazında Molde'den Bordeaux'a 2 milyon bonservis bedeli karşılığında transfer olan 27 yaşındaki futbolcu, Fransız temsilcisinde 30 maçta sahaya çıktı ve bir kez fileleri havalandırdı.