Beşiktaş'a Stevan Jovetic önerisi

Menajer Fali Ramadani, boşta olan Jovetic'i uygun şartlarda Beşiktaş'a getirebileceğini bildirdi. De Jong'a öncelik veren siyah-beyazlı yöneticiler beklemesini söyledi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Beşiktaş'a Stevan Jovetic önerisi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Temmuz 2021 14:24
Stevan Jovetic
Stevan Jovetic
Monaco
Forvet transferiyle oturup kalkan Beşiktaş için önerilen adayların ardı arkası kesilmiyor. Bu doğrultuda son teklif edilen isim Karadağlı yıldız oyuncu Stevan Jovetic oldu. Bilgilere göre 31 yaşındaki golcünün menajeri Fali Ramadani, siyah-beyazlı kulübün kapısını çalarak Jovetic'i uygun şartlarda getirebileceğini söyledi. Şu an boşta olan tecübeli golcünün imza parası ve maaş gibi konularda zorluk çıkarmayacağını kaydetti. Beşiktaş yönetimi ise teklife temkinli yaklaştı.

HOCAYA DANIŞILACAK

Golcü transferinde önceliği Luuk de Jong ve Diego Costa'ya veren siyah-beyazlıların, menajer Ramadani'ye bunu bildirip beklemesini söyledikleri kaydedildi. Teknik direktör Sergen Yalçın'la da konuyu görüşecek olan yönetim, De Jong'un durumu ve hocanın raporuna göre Jovetic kararını verecek. Forvet, forvet arkası ve sol kanatta görev yapabilen 1.83 boyundaki futbolcu, son olarak Monaco forması giymişti. Jovetic daha önce Manchester City, Inter Sevilla, Fiorentina gibi takımlarda da krampon bağladı.

103 GOL ATIP 51 ASİST YAPTI

Profesyonel futbol kariyeri boyunca 365 resmi maça çıkan Jovetic, 103 gol atarken, 51 de asist yaparak toplamda 154 gole direkt etki etmiş oldu. Bu periyotta 39 kez sarı kart gören Jovetic, sadece 1 kez direkt kırmızı kartla cezalandırıldı. Ayrıca Karadağ milli takımının da formasını giyen Stevan Jovetic 55 karşılaşmada 27 kez gol sevinci yaşamayı başardı. 

 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.