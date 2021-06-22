Beşiktaş'a Sporar transferinde rakip çıktı

Beşiktaş, Sporting Lizbon'un golcüsü Andraz Sporar'ı gündemine almıştı. Birçok kulübün listesinde yer alan Sporar için Beşiktaş'a bir rakip daha çıktı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'a Sporar transferinde rakip çıktı
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22 Haziran 2021 09:43
Beşiktaş'ın listesinde yer alan Andraz Sporar için siyah - beyazlıların karşısına bu kez de Fransa Ligi takımlarından Lens çıktı.

Portekiz'in O Jogo gazetesi, Sporting'in 27 yaşındaki Sloven forvet oyuncusu Andraz Sporar'ı, Kakuta takasında teklif edeceğini yazdı.

Gazeteye göre sezonu Braga'da kiralık olarak tamamlayan Sporar için Türkiye'den teklif var.


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