Beşiktaş'a Sporar transferinde rakip çıktı

Beşiktaş'ın listesinde yer alan Andraz Sporar için siyah - beyazlıların karşısına bu kez de Fransa Ligi takımlarından Lens çıktı.



Portekiz'in O Jogo gazetesi, Sporting'in 27 yaşındaki Sloven forvet oyuncusu Andraz Sporar'ı, Kakuta takasında teklif edeceğini yazdı.



Gazeteye göre sezonu Braga'da kiralık olarak tamamlayan Sporar için Türkiye'den teklif var.



