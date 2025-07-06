Kadrosunu güçlendirmeye devam eden Beşiktaş'ta ilginç bir isim ön plana çıktı.
Siyah-beyazlılar, Bright Osayi-Samuel transferinin iptal olmasından sonra arayışlarını sürdürüyor ve bu doğrultuda gözünü İngiltere'ye çevirdi.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in Manchester United'dan eski öğrencisi olan 24 yaşındaki Brandon Williams'ı Beşiktaş'ın istediği iddia edildi.
İngiliz oyuncunun sözleşmesi 2023-2024 sezonunda sona ermişti. Kadro derinliğini arttırmak isteyen Ole Gunnar Solskjaer'in eski öğrencisini takımda görmek istediği belirtildi.
Siyah-beyazlılar, Bright Osayi-Samuel transferinin iptal olmasından sonra arayışlarını sürdürüyor ve bu doğrultuda gözünü İngiltere'ye çevirdi.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in Manchester United'dan eski öğrencisi olan 24 yaşındaki Brandon Williams'ı Beşiktaş'ın istediği iddia edildi.
İngiliz oyuncunun sözleşmesi 2023-2024 sezonunda sona ermişti. Kadro derinliğini arttırmak isteyen Ole Gunnar Solskjaer'in eski öğrencisini takımda görmek istediği belirtildi.