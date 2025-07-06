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Beşiktaş'a Solskjaer'in eski öğrencisi geliyor

Yeni sezonda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sağ bek pozisyonu için arayışlar devam ediyor. Solskjaer'in eski öğrencisi Brandon Williams adaylardan birisi.

calendar 06 Temmuz 2025 10:33 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2025 10:39
Haber: Sabah, Fotoğraf: Instagram
Beşiktaş'a Solskjaer'in eski öğrencisi geliyor
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Kadrosunu güçlendirmeye devam eden Beşiktaş'ta ilginç bir isim ön plana çıktı.

Siyah-beyazlılar, Bright Osayi-Samuel transferinin iptal olmasından sonra arayışlarını sürdürüyor ve bu doğrultuda gözünü İngiltere'ye çevirdi.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in Manchester United'dan eski öğrencisi olan 24 yaşındaki Brandon Williams'ı Beşiktaş'ın istediği iddia edildi.

İngiliz oyuncunun sözleşmesi 2023-2024 sezonunda sona ermişti. Kadro derinliğini arttırmak isteyen Ole Gunnar Solskjaer'in eski öğrencisini takımda görmek istediği belirtildi.
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