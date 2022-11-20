Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, tüm oyuncular Dünya Kupası arasını yurt dışı tatillerinde değerlendirirken, Şenol Güneş İstanbul'dan ayrılmadı.
Güneş, Süper Lig 'e Dünya Kupası arası verilmesi sonrasında takıma 9 günlük izin vermişti. Neredeyse tüm oyuncular, bu süreyi yurt dışı tatillerinde değerlendirirken Güneş, İstanbul'dan ayrılmadı.
Tecrübeli hoca, ekibiyle çalışmalarına devam ediyor.
Güneş, Süper Lig 'e Dünya Kupası arası verilmesi sonrasında takıma 9 günlük izin vermişti. Neredeyse tüm oyuncular, bu süreyi yurt dışı tatillerinde değerlendirirken Güneş, İstanbul'dan ayrılmadı.
Tecrübeli hoca, ekibiyle çalışmalarına devam ediyor.