Beşiktaş'a Sarr transferinde müjde

Chelsea'de forma giyen başarılı oyuncu Malang Sarr, bir süredir Fransız ekipleriyle görüşme halindeydi ancak bu transfer gerçekleşmedi. Avrupa'da transfer penceresinin kapanması sonrasında Beşiktaş, bu transferde avantajlı takım halinde geldi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'a Sarr transferinde müjde
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03 Şubat 2024 10:19
Son güncelleme 03 Şubat 2024 10:22
Ara transfer dönemini hareketsiz geçiren Beşiktaş, stoper hattında temas halinde oldukları birçok isimden sonuç alamamıştı. Beşiktaş Camiası'nın tepkisini çeken bu durumu tersine çevirmek için Avrupa'da transfer döneminin sona ermesini bekleyen idareciler, atağa kalktı.

BEŞİKTAŞ TRANSFERDE AVANTAJLI

Son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin yıldız oyuncusu için girişimlerde bulunan idareciler, ara transfer penceresinin kapanmasının ardından avantajlı hale geldi. 

SANTOS'UN TALİMATI DOĞRULTUSUNDA

Kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Portekizli hocası Fernando Santos'un raporu doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. Siyah-Beyazlı ekip, transfer konusunda ince eleyip sık dokuyor ve bu kapsamda, Premier Lig ekibi Chelsea'nin Fransız stoperini kadrosuna katmak için büyük bir uğraş veriyor.

TEK ALICI BEŞİKTAŞ

Siyah-beyazlı yönetim, Fransız ekibi Le Havre'la anlaşan Malang Sarr'ın, transfer evraklarının yetişmemesi sonrasında tek alıcı olarak masada kaldı. Bu gelişmenin ardından Beşiktaşlı idareciler, kendi belirledikleri şartlarda bu transferi tamamlamayı amaçlıyor. Kartal; Premier Lig ekibi Chelsea'nin yıldızını transfer ederek stoper bölgesini güçlendirmeyi hedefliyor. 

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