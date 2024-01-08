Beşiktaş'a Sanches önerisi

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'a Renato Sanches önerisi geldi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, bonservisi Paris Saint-Germain'de bulunan ve kiralık olarak forma giydiği Roma'dan ayrılması beklenen Portekizli yıldız menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildi.
Fransız basınında daha önce çıkan haberde, PSG'nin Sanches'in yeni bir kulüp bulması halinde Roma ile kiralık sözleşmesini devre arasında feshetmesine izin vereceği belirtilmişti.
26 yaşındaki futbolcu, sezonun ilk yarısında Roma'da 9 maçta 1 kez gol sevinci yaşadı.
SANTOS YAKINDAN TANIYOR
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos, Renato Sanches'i yakından tanıyor. Sanches, Fernando Santos yönetiminde EURO 2016'da zafere uzanan Portekiz Milli Takımı'nın önemli isimlerinden biri olmuştu.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, bonservisi Paris Saint-Germain'de bulunan ve kiralık olarak forma giydiği Roma'dan ayrılması beklenen Portekizli yıldız menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildi.
Fransız basınında daha önce çıkan haberde, PSG'nin Sanches'in yeni bir kulüp bulması halinde Roma ile kiralık sözleşmesini devre arasında feshetmesine izin vereceği belirtilmişti.
26 yaşındaki futbolcu, sezonun ilk yarısında Roma'da 9 maçta 1 kez gol sevinci yaşadı.
SANTOS YAKINDAN TANIYOR
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos, Renato Sanches'i yakından tanıyor. Sanches, Fernando Santos yönetiminde EURO 2016'da zafere uzanan Portekiz Milli Takımı'nın önemli isimlerinden biri olmuştu.
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