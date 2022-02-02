Beşiktaş'a sambacı stoper; Rodrigo Caio

Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Domagoj Vida ile henüz anlaşma sağlayamayan, Welinton'un ise performansından memnun olmayan Beşiktaş, stoper arayışlarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, bu doğrultuda rotasını bu kez de Brezilya'ya çevirdi. Kartal, Flamengo'da forma giyen 28 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu Rodrigo Caio'yu kiralamak için düğmeye bastı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'a sambacı stoper; Rodrigo Caio
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02 Şubat 2022 10:22
Rodrigo Caio Coquette Russo
Rodrigo Caio Coquette Russo
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Süper Lig'in ikinci yarısında çıkışa geçmek isteyen siyah-beyazlılarda gündem Rodrigo Caio. Stoper mevkiine bir takviye yapmak isteyen yönetim, adı sezon başında da gündeme gelen ancak transferi gerçekleşmeyen 28 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu için yeniden harekete geçti. 

Brezilya basınında yer alan haberde, Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcuyu kiralamak istediği iddia edildi. Haberde, Beşiktaş'ın Flamengo ile bir görüşme gerçekleştirdiği de iddia edildi.

5 KEZ BREZİLYA MİLLİ TAKIMI FORMASINI GİYDİ

Siyah-beyazlılara daha önce menajerler aracılığıyla Teixeira için Caio takası önerisi gelmişti. Brezilyalı defans oyuncusu profesyonel kulüp kariyerinde toplam 2 takımda görev yaptı. Sao Paulo'da 173 maçta oynayan Caio, bu periyotta 5 gol atarken, 5 de asist yaptı.

Sambacı, Flamengo formasıyla ise 102 resmi maçta şans buldu, 3 gol attı, 1 de gol pası verdi. Rodrigo Caio, Brezilyalı Milli takım formasını da 5 kez terletti. Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olan sambacının kulübüyle 2023'ün Aralık ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Rodrigo Caio profesyonel futbol kariyeri boyunca iki farklı takımın formasını giydi. Sao Paulo ve Flamengo takımlarında toplamda 275 resmi karşılaşmaya çıkarken 8 gol atıp 6 da asist üreterek toplamda 14 gole direkt etki etti. Hava toplarına hakimiyetiyle dikkat çeken Caio, yüksek top tekniği ve isabetli pas oranıyla da dikkat çekiyor. 

 

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