Beşiktaş'a Sambacı stoper; Natan!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş, Napoli'nin Brezilyalı savunmacısı Natan için düğmeye bastı. Verona'nın da talip olduğu Sambacı için Kartal'ın resmi teklif yapmaya hazırlandığı belirlendi.

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Beşiktaş'a Sambacı stoper; Natan!
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26 Temmuz 2024 10:37
Transfer çalışmaları doğrultusunda savunma hattındaki eksikleri gidermek için harekete geçen Beşiktaş yönetimi, İtalyan ekibi Napoli'de forma giyen Natan Bernardo de Souza'yı gözüne kestirdi.

RESMİ TEKLİF HAZIRLIĞI

23 yaşındaki Brezilyalı yıldız için Siyah-Beyazlı kurmayların resmi teklif hazırlığında olduğu belirlendi.

VERONA'NIN TEKLİFİNE RET

İtalya'dan gelen son haberlere göre; sol stoper ve sol bek de oynayabilen Natan'a Verona'nın da talip olduğu ifade edildi. Napoli'de 1.2 milyon Euro gelir elde eden oyuncunun satışına teknik direktör Antonio Conte'nin onay vermediği ve Verona'nın teklifinin geri çevrildiği bildirildi.

BEŞİKTAŞ ŞARTLARI ZORLAYACAK

Beşiktaş ise Natan için şartları zorlayacak. 2028'e kadar kontratı bulunan futbolcuya 12 milyon Euro değer biçiliyor.



145 MAÇ

Daha önce Bragantino ve Flamengo'da da oynayan futbolcu kariyerinde şu ana kadar 145 maça çıkarken, 4 gol attı ve 3 de asist üretti.  

 
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