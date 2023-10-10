Beşiktaş'a Salih Uçan'dan kötü haber

Beşiktaş'a İstanbulspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Salih Uçan'dan kötü haber geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'a Salih Uçan'dan kötü haber
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10 Ekim 2023 13:07
İstanbulspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Salih Uçan'dan kötü haber geldi.

Beşiktaş, resmi siteden oyuncunun durumunu açıklarken "Uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi" bilgisi verildi.

DERBİYE YETİŞMESİ ZOR

Oyuncunun tedavisine hemen başlanırken 21 Ekim'de oynanacak G.Saray derbisinde sahaya çıkması bir hayli zor gözüküyor. Ancak oyuncunun tedaviye yanıtına göre yeniden değerlendirme yapılacak. 

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