Beşiktaş'a Salih Uçan'dan iyi haber

Beşiktaş'ta derbide sakatlık yaşayan Salih Uçan'ın durumunun iyi olduğu ortaya çıktı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'a Salih Uçan'dan iyi haber
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02 Mayıs 2023 09:13
Beşiktaş'a tecrübeli orta saha oyuncusu Salih Uçan'dan iyi haber geldi.

3-1 kazanılan Galatasaray maçında dizine darbe alan Salih Uçan kontrolden geçirildi. Son dönemin en formda ve başarı isimlerinden olan Salih'in ciddi bir probleminin bulunmadığı ifade edildi. Tecrübeli futbolcu cumartesi günü Antalyaspor'la oynanacak maçta takımdaki yerini alabilecek.

Salih Uçan, bu sezon Beşiktaş forması ile çıktığı 29 resmi maça çıkan Salih Uçan, bu maçlarda 3 gol 7 asist kaydetti.

 
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