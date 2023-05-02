Beşiktaş'a Salih Uçan'dan iyi haber





Salih Uçan, bu sezon Beşiktaş forması ile çıktığı 29 resmi maça çıkan Salih Uçan, bu maçlarda 3 gol 7 asist kaydetti.

Beşiktaş'a tecrübeli orta saha oyuncusu Salih Uçan'dan iyi haber geldi.3-1 kazanılan Galatasaray maçında dizine darbe alan Salih Uçan kontrolden geçirildi. Son dönemin en formda ve başarı isimlerinden olan Salih'in ciddi bir probleminin bulunmadığı ifade edildi. Tecrübeli futbolcu cumartesi günü Antalyaspor'la oynanacak maçta takımdaki yerini alabilecek.