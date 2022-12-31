Beşiktaş'a Saiss'tan müjdeli haber

2022 Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı ile mücadele eden Romain Saiss, uyluğundaki sakatlık nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kaldı.



Takımıyla birlikte yarı finalde de boy gösteren tecrübeli savunmacının ne zaman sahalara döneceği ise merak konusuydu. Taraftarı sevindirecek bir gelişme yaşandı.



Saiss'ın, önümüzdeki günlerde takımla birlikte idmanlara çıkacağı öğrenildi. Bu doğrultuda yıldız oyuncunun, gelecek hafta yani 7 Ocak'ta oynanacak Kasımpaşa maçında yeniden Beşiktaş formasına kavuşacağı öğrenildi.





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