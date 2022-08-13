MACARLAR TEKLİFİ BEĞENMEDİ

SAISS REFERANS OLDU

Beşiktaş, Welinton'un takımdan ayrılma durumu sonrasında kadrosuna bir stoper takviyesi yapma kararı aldı. Siyah-beyazlılarda Koray Günter transferi zora girerken, rota yeniden yabancı oyunculara çevrildi. Beşiktaş ile anılan Samy Mmaee için siyah-beyazlıların yeni transferi Romain Saiss devreye girdi.Stoper pozisyonu için geniş bir liste hazırlayan Beşiktaş yönetimi, ilk olarak Samy Mmaee için harekete geçti. Macaristan'ın Ferencvaros takımında forma giyen 25 yaşındaki oyuncu için kulübüne 1.2 milyon Euro bonservis teklifi yapıldı. Ancak; Macar kulübünün bu rakamı az bulduğu belirtildi. Beşiktaş, takım içindeki dengeleri de gözeterek teklif yükseltmeyi gündemine alabilir.Yeni transfer Romain Saiss'in, Fas Milli Takımı'ndan partneri olan Mmaee'nin ise Beşiktaş forması giymek için istekli olduğu vurgulandı. Siyah-beyazlılara, Saiss'ten de olumlu görüş geldi. Mmaee, stoperin yanı sıra iki bek mevkiinde de forma giyebiliyor. 1.88'lik oyucunun 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.