29 Ekim

Beşiktaş'a rotasyon da çare olmadı!

Şenol Güneş'in ardından Burak Yılmaz'ın başına geçtiği Beşiktaş, kadrodaki geniş rotasyona rağmen Bodo Glimt'e de kaybetti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'a rotasyon da çare olmadı!
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27 Ekim 2023 10:54
Şenol Güneş'in ayrılmasının ardından geçici olarak takımın başına getirilen Burak Yılmaz, Galatasaray'ın ardından Konferans Ligi'nde de Bodo Glimt'e kaybetti.

Genç çalıştırıcı, derbi 11'inden 5 ismi değiştirdi. Bunlardan biri kart cezalısı Rosier'di. Sağ bekte Onur Bulut görev alırken, stopere Necip geçti. Orta sahada Gedson yerine Chamberlein'i, sakatlığı bulunan Tayfur'un yerine de Onana'yı oynatan Burak Yılmaz, sol beki Masuaku'ya emanet etti.

Kadrodaki geniş rotasyona rağmen sonuç değişmedi. 

 

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