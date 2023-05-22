Beşiktaş'a Redmond'dan kötü haber! ayrılık yakın

Beşiktaş'ın sezon başında Southampton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Nathan Redmond'un, siyah beyazlılarla ayrılığa yakın olduğu ifade edildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'a Redmond'dan kötü haber! ayrılık yakın
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22 Mayıs 2023 10:20
Son güncelleme 22 Mayıs 2023 10:27
Beşiktaş'ta son dönemde gösterdiği performansla göz dolduran ve gelecek sezon da yola devam edilmek istenen Nathan Redmond, ayrılığa daha yakın gibi duruyor.

29 yaşındaki futbolcunun menajeri Simon Bayliff'in çok sayıda kulüple temas halinde olduğu biliniyor. 

EŞİ İNGİLTERE'YE DÖNMEK İSTİYOR 

Siyah-beyazlı yönetim, eşinin de İngiltere'ye dönme arzusunda olduğu oyuncuyu, 2 yıllık kontrat ve 1.5 milyon Euro bandında bir rakama ikna etmeye çalışıyor. 

Ancak mevcut durumda Redmond'ın kalmaya değil ayrılığa daha yakın olduğu konuşulmaya başlandı. 

İngiliz futbolcu, Beşiktaş formasıyla çıktığı 28 karşılaşmada 6 gol 6 asist kaydetti.  
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