Beşiktaş'a Milan forması giyen Ante Rebic'in transferinden kötü haber geldi.



Di Marzio'nun haberine göre, Milan'ın Rebic'i kiralık olarak göndermeye sıcak baktığı, Beşiktaş'ın ise Hırvat oyuncuya düşük bir teklifte bulunduğu kaydedildi.



Beşiktaş'ın düşük teklifi nedeniyle şu anda bir anlaşmanın olmadığı öne sürüldü.



Siyah-beyazlı takımın buna rağmen transferden vazgeçmediği, 29 yaşındaki oyuncuyu ikna etmek için temaslarına devam ettiği ifade edildi.



ANTE REBIC KİMDİR?



Futbola ülkesi Hırvatistan'dan NK Vinjani'de başlayan Ante Rebic, daha sonra Fiorentina, RB Leipzig, Hellas Verona, Eintracht Frankfurt ve Milan gibi takımların formasını giydi.



